內地研究指新冠肺炎死者各器官現纖維化　男性生育能力減弱

國際科學期刊《細胞》上周六（9日）發表報告，分析新冠肺炎死者器官的蛋白質分子病理，指出除肺部受損外，重症患者的肝、腎等人體各大器官亦出現血栓和器官纖維化的情況，提醒臨床工作者應預早進行干預治療，防範患者出現嚴重後遺症。

報告研究19名在2020年初因新冠肺炎去世的重症患者，分析他們的心、肝、脾、肺、腎臟、甲狀腺和睾丸7種器官共144份樣本的蛋白質分子水平，了解人體在感染嚴重新冠肺炎後，各器官病變和衰竭的情況和方式。研究由內地武漢協和醫院多個課題組成，以及西湖一間生物科技公司共同完成，並指出患者肝臟受損較其餘各器官嚴重。

通過顯微鏡下的病理學檢查，研究團隊發現患者的心臟出現心肌水腫及間質淋巴細胞浸潤現象；肝臟出現脂肪化生，部分個案出現梗死；脾臟白髓出現萎縮；肺部出現瀰漫性肺泡損傷、肺纖維化、中性粒細胞浸潤及血栓形成等病理改變；腎臟則出現急性腎小管損傷。

此外，當局亦發現死者睾丸內有蛋白明顯改變，將影響男性雄性激素合成及分泌，可導致精子活性降低，顯示男性新冠肺炎患者的生育能力可能減弱。惟研究團隊強調，報告結論僅基於少數死亡患者的情況；輕症及重症患者仍需進一步研究。