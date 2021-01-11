石家莊再增16宗新冠肺炎確診　明起第二輪全民檢測

河北近日新冠疫情反彈，石家莊市周一（11日）舉行疫情防​​控新聞發布會，指截至當日中午，當地新增16宗確診病例和5宗無症狀感染個案，省衞健委將石家莊9地區調整為中風險地區：副市長孟祥紅表示，周二（12日）啟動全市第二輪全員核酸檢測，會增設141處管控崗點，阻斷疫情傳播。與石家莊接壤的保定市曲陽縣亦發通告，將開展全民核酸檢測。河北省人大常委會主任會議決定推遲省13屆人大第4次會議，具體召開時間另行決定。

曲陽縣疫情工作領導小組表示，全縣農村、小區從周一起實施封閉管理；每村、小區均設立核酸檢測點，在等待核酸檢測結果期間，居民一律居家7天，暫停不必要出行和聚集活動；全縣公園廣場等公共活動場所暫時封閉，城鄉巴士車暫時停運；速遞外賣人員實行無接觸配送；而外出返家人員必需持有「河北健康碼」綠碼和72小時內核酸檢測未感染證明。

另外，河北省住房和城鄉建設廳表示，暫停省內各城市公園廣場各類容易引起人流聚集的活動，管理部門將增加日常巡查次數，要求遊客保持距離，杜絕出現人群聚集的機會。河北各地園林綠化部門按照當地政府疫情防控要求，對處於高風險管控區域及周邊500米範圍內的公園廣場，實施封閉管理，嚴禁遊客進入；對處於中低風險管控區域的公園廣場，實施錯峰、限量入園，遊客量不超過最大承載量的75%。

此外，北京市周一召開疫情防控工作新聞發布會，市衞生健康委副主任高堅表示，截至當日上午11時，北京市新冠疫苗接種人數突破100萬。據介紹，北京市共運行新冠疫苗接種點241個，配備預防接種人員8,700多人，當局亦組建了市級應急接種隊伍66支。市商務局二級巡視員王洪存稱，將醒廣大的物流運輸企業嚴格落實各項防控指引，對於來自或在石家莊和邢台等中高風險地區停留，通信行程卡顯示為紅色的人員和車輛，予以勸返。