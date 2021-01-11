爆同事被抬上救護車　「拼多多」職員稱半個鐘内遭解僱

內地電商「拼多多」一名男職員近日在社交平台匿名發布，指上班途中看到有同事被抬上救護車，附上照片並配文「第二位拼多多猛士倒下了」。事後他稱自己在30分鐘內被趕出公司，引發網絡熱議。拼多多周日（10日）回應稱，是因為該名職員多次匿名發布帶有顯著惡意的極端言論，才將他解僱。

王姓男子在該公司擔任前端開發工程師，上周五（8日）以網站帳號「JgD+STsWV2E」在社交網「脈脈」，發布同事上白車的照片，這段爆料短時間內衝上熱搜。同日他以網名「王太虛wary」在影片平台上載露臉片段，指人力資源部及主管已立即找他問話，和火速將他解僱，並稱對方曾威脅道：「你被開除後一些記錄會跟你一輩子，你的檔案就毀了，包括以後別的公司做背景調查，我們也會如實說明理由」。

拼多多發表聲明表示，公司查詢後發現帳號「JgD+STsWV2E」發文充斥不良內容，例如想要某人死、把某人挫骨揚灰等，認為其言論嚴重違反員工手冊，可能對其他同事造成不可知的威脅，決定解除王男的合約。

然而王男過往皆以匿名方式發文，讓外界質疑是「脈脈」透露用戶資訊，才令拼多多得知王男的身份，不過脈脈已否認相關指控，稱會對每位用戶身份加密處理，即使內部職員也無法獲取。