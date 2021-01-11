商務部發通知　要求電商企業逐步停用不可降解膠袋

內媒報道，商務部辦公廳近日印發通知，要求重點地區的電商企業，逐步停止使用不可降解的塑膠包裝袋和一次性塑膠編織袋，並減少以不可降解的塑膠帶包裹貨物。另外，通知從持續推動電商企業節能增效、發揮平台優勢培育綠色發展生態等方面提出多項要求，以加快推進速遞包裝綠色供應鏈的形成。

通知提出，電商企業需強化綠色發展理念，樹立生態環境保護主體責任意識，把生態環境保護和可持續發展作為企業發展的基本準則，各公司亦要嚴格遵守《電子商務法》和《固體廢物污染環境防治法》，將速遞包裝綠色轉型，並建立統計評估制度，公開一次性塑膠包裝減量替代方案，接受公眾和社會監督。

當局又引導電商企業，提升低碳環保水平，積極應用節能環保先進技術和設備，做好辦公經營場所和物流配送的綠色建設和改造，建立健全綠色營運體系。通知強調，當局將推動速遞包裝減量，鼓勵電商企業通過產地直採、原裝直發、聚單直發等模式，減少速遞包裝用量。當局亦會引導電商企業與速遞企業合作，提高包裝產品與寄遞物品的匹配度，共同落實速遞包裝相關標準和規範，減少過度包裝、隨意包裝，同時加大免膠紙箱用量。