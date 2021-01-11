美智庫︰中國發展高超音速武器　美軍尚無有效防禦武器應對

美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）中國研究首席顧問季北慈（Bates Gill），近日將公布關於中國軍力發展的報吿，部分已披露的內容顯示，中國近年大力發展高超音速武器，引來美方擔憂，報告認為美方目前尚無有效的防禦武器應對。

報告顯示，目前高超音速武器分為兩種類型，包括高超音速滑翔飛行器和高超音速巡航導彈，發射方式皆由以彈道導彈發射至高空，再擊中目標。兩種武器都依賴「超燃衝壓引擎」技術，軌迹不易掌握且多變，現有反導系統難以偵測、攔截。報告認為中國過去15年積極發展該種技術，已達至相當純熟的地步。

中國科學院力學研究所2008年啟動「復現高超音速飛行條件微波風洞」計劃，在2012年開始運行其JF12「高超音速微波風洞」。有文章暗示，該風洞被用於「星空2」火箭所搭載高超音速飛行器的實驗。此風洞能夠涵蓋5至9倍音速的速度測試，及25至50公里高度的飛行包絡線等測試功能，温度可達攝氏3,000度，測試時間130毫秒，可收集相關數據。

報告指，中國火箭軍工程大學研究顯示，高超音速武器將可以改變戰略平衡，並影響敵對國家的意圖和決心。該種武器具有核武無法比擬的威嚇力量，報告認為美國應設法將此納入軍備控制條約中。包括美國應該與俄羅斯合作，擴大《新戰略武器控制條約》內容，並積極說服中國加入，但報告認為可能性很低。