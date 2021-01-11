「啤酒大王」李大紅逝世　家屬控訴醫院失當索賠

湖北省荊門市人稱「啤酒大王」的金龍泉啤酒始創人李大紅，上周六（9日）在海南逝世，終年69歲。他去年因右側聽神經瘤，在海南博鰲超級醫院（下稱「博鰲醫院」）接受手術，其後出現併發症，導致腦死亡；家屬控訴院方醫療失當，索賠2,100萬元人民幣（約2,470萬港元），不獲院方接納，目前雙方仍在協商當中。

李大紅在2019年初開始聽力下降，後被診斷出右耳長有聽神經瘤。去年8月，他前往北京知名醫院治療，經該院一名教授建議後，在9月轉到博鰲醫院，進行腫瘤切除和人工耳蝸植入手術。術後，醫生一度表示非常成功，李卻出現顱內血腫和高壓，在頭痛嘔吐後陷入昏迷，院方立即搶救，切除他部分小腦，但效果甚微。

同月，李大紅被轉入301解放軍總醫院海南醫院深切治療部留醫，惟一直昏迷不醒，需以呼吸機維持生命，至11月被宣布腦死亡。據報他清醒時說的最後一句話是「我又上當了，受騙了」。家屬事後提出多項質疑，例如病歷紀錄上同一醫生出現兩種簽名字迹，並標註李大紅是與事實不符的「先天性耳聾」，且在術前術後操作皆不當。