開通抖音帳號「吸粉」逾1500萬　袁隆平稱並不知情

內媒報道，一個名為「袁隆平中華拓荒人」的帳號在上周六（9日）於短片平台抖音上開通，粉絲人數在兩日內突破1,500萬，引起外界關注。抖音稱，該帳號將在一周內開啟首場直播。惟中國工程院院士、「雜交水稻之父」袁隆平及後向內地官媒表示，自己目前身處海南三亞南繁基地進行種植實驗，對涉事抖音號並不知情。

報道指，ID名為「袁隆平中華拓荒人」的帳號於上周六開通，其認證資訊有三個，分別是共和國勳章獲得者、雜交水稻之父、青島海水稻研究發展中心主任。截至周一（11日）上午10時40分，在一條消息未發的情況下，有關帳號卻成功「吸粉」逾千萬。內地官媒對事件進行調查，發現上述由一間名為青島海水稻研究發展中心有限公司操作，於是發文斥有關公司「蹭熱點」，拿民眾對袁的崇敬、對科學精神的崇尚去吸粉引流，做法並不恰當。

抖音及後就事件作出回應，指出青島海水稻研究發展中心在去年8月與抖音聯繫，就袁隆平入駐該平台進行多次溝通。青島海水稻在去年10月向抖音提供了袁隆平授權函和袁隆平本人身份證資訊等認證必需資料，並完成實名認證。另外，根據企業查詢平台的資料顯示，上述公司的法定代表人為袁隆平，他在該公司中持股9.67%。抖音表示，對袁隆平充滿敬意，該帳號的後續處理，將會完全尊重他及其相關工作團隊的意見。