台消防局宣傳正確使用熱水爐　手法惹議急道歉

近日天氣寒冷，台灣新北市消防局為提醒市民在家使用熱水爐的正確方法，卻因為模仿早前西門町有美女坐在街頭聲稱「找乾爹」，險釀成公關災難。消防局事後就事件致歉。

據了解，新北市消防局第四大隊這個宣導活動是於上周五（8日）在新店區公所捷運站舉行。當時一名女消防員，身穿短袖T恤坐在地上，舉着寫上「求找乾爹」的紙牌，條件是「不用有錢、幫我開窗就好」、「我家熱水器不通風+沒強制排氣」、「希望你是我生命中的救星」。有好奇民眾上前查看，才發現其實是消防局在宣導冬天使用熱水爐應注意事項，避免造成一氧化碳中毒。

消防局之後在Facebook粉絲專頁發布是次宣傳活動消息，惹來不少批評，有人認為消防局利用西門町舉牌妹事件作宣傳，做法不恰當，甚至有物化女性之嫌。消防局其後承認事件中有「思考不周」之處，已刪除貼文，又表示接受外界批評，未來將避免類似情況再發生。

據知，早前網傳有身穿吊帶背心和熱褲的索女，坐在台北信義區西門町街頭，手持紙牌，上面寫着「不用有錢，陪我喝酒就好」，還附上LINE帳號。事件其後揭發是推銷解酒產品的宣傳手法。