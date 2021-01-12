反對與中國對話　美貿易代表籲拜登維持對華貨關稅

即將離任的美國貿易代表萊蒂澤接受《華爾街日報》訪問，促請候任總統拜登維持對中國貨品徵收的所有關稅，即使做法令美國企業和消費者付出更多。

《華爾街日報》周一（11日）報道，萊蒂澤在訪問中大讚總統特朗普對中國貿易採取強硬態度，令美國工人受惠，同時結束前幾屆政府因擔心激怒中國而遷就對方多年的取態，說：「我們改變人們對中國的想法，改變人們對貿易的想法。我希望對華政策能將美國與經濟對手之間的地緣政治競爭問題納入考量。」

萊蒂澤又認為，應要削弱世界貿易組織（WTO）的力量，使其無法凌駕美國政策，雖然這會降低美國企業的競爭力，但能加大美國企業向海外遷移的難度。他指雖然北京正遵守與美國的貿易協議，但仍希望拜登政府保持對所有3,700億美元（約2.89萬億港元）中國貨品的關稅，重申「關稅取得成果，沒有理由取消」。

對於有指拜登上台後計劃捨棄單邊行動，與盟友共同對抗中國，萊蒂澤警告拜登的做法恐令其他國家拖慢或反對美方行動，他亦反對重拾1990年代「與北京對話」的外交政策，認為一事無成，浪費時間。