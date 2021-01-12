傳中國科興疫苗在巴西整體有效率少於60%　印尼批出許可

巴西聖保羅州布坦坦研究所上周公布，中國科興新冠疫苗的後期測試結果顯示，其有效率為78%，但數據被指不夠全面。當地周一（11日）有媒體引述知情人士指，科興疫苗的整體有效率少於60%，但布坦坦研究所反駁指純屬推測。

巴西新聞網站「UOL」引述聲稱看過測試報告的人指，科興疫苗的整體有效率介乎50%至60%，雖然比世界衞生組織定下的50%門檻高，但遠低於上周公布的有效率。布坦坦研究所則指上述數據純屬推測，將於周二（12日）中午公布更完整的結果。

布坦坦研究所所長科瓦斯（Dimas Covas）受訪稱，持續的分析計算出新的整體有效率，為上周四（7日）公布的臨床有效率作補充。當時的數據被專家質疑，欠缺老年人和長期病患者的數據，質疑研究所貪方便，只想盡快完成相關研究。

另外，印尼藥品食品監督管理局周一宣布，向科興新冠疫苗批出緊急使用許可，指該疫苗已在該國萬隆市完成第3期臨床試驗，有效率達65.3%，高於世衞門檻。今次是印尼首次給予新冠疫苗使用許可，亦是中國以外第一個國家批准使用科興疫苗。印尼總統維多多上周宣布，將於本周起分階段，為所有國民免費接種新冠疫苗。