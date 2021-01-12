華強北轉賣化妝品惹不法分子垂涎　海關破6億人民幣走私案

曾有「中國電子第一街」之稱的廣東深圳華強北商業區，因市場大環境加上新冠疫情影響，近年轉賣化妝品。惟內地年初在當地破獲一個化妝產品走私集團，繳獲價值逾6億元（人民幣，下同，約7.3億港元）貨品。有內媒報道，事件之後當地很多店主紛紛停業並撤走。

海關與警方於去年12月28日打擊涉嫌透過跨境電商平台走私的行動期間，重點查緝位於華強北明通數碼商業和曼哈數碼廣場內多家店舖，當場查獲懷疑走私歐美知名品牌化妝，以及日韓化妝品、護膚品、防曬用品等，約值200萬元（約244萬港元）。經調查，警方之後逮獲36名疑犯，並搗破4個走私犯罪集團。

今年首日，深圳市市場監管局、公安等部門聯手對華強北商業區內的化妝品店展開大模規巡查，上述多個大型商場為配合檢查，全部處於歇業狀態，令華強北入夜後宛如死城。有當地商戶透露，官方的檢查行動可能持續到本月底，大家都不知道甚麼時候才能重新開門做生意，有商戶索性將貨物撤走。上周有記者到當地了解，發現98%的化妝店均處於關門狀態，貨架上也空空如也。

另有商戶表示，華強北出售的化妝品多數是從國外走私的正貨，只有少數黑心商家會混入假貨售賣。至於華強北之所以走私貨品泛濫，有報道主要是因為當地處於市場發展初期，缺乏監管，運作不規範，產生大量灰色地帶和巨大利潤，惹來不分法子見獵心起。