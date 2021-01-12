南韓虛擬幣傳銷組織在華發展會員逾55萬　被告囚5年半

中國裁判文書網近日披露一則判決書顯示，一個來自南韓的虛擬貨幣共享幣（英文名：ShareCoin）的傳銷組織，在中國吸納超過55.6萬會員。至案發時，該傳銷組織收取中國區會員費用合計12.89億元（人民幣，下同，約15.44億港元）。法院最終判處被告人李昊燕犯組織、領導傳銷活動罪有期徒刑5年半，並處罰金60萬元（約71.9萬港元），凍結的贓款人民幣73.43萬元（約88萬港元），予以沒收，上繳國庫。

經鹽城經濟技術開發區人民法院審理查明，2015年初，洪淳度（南韓籍，另案處理）、明魯文（南韓籍，另案處理）等人在南韓創立共享幣傳銷組織，並成立5間子公司，至同年12月，共享幣改名為DGC幣。該組織設立交易DGC幣平台，要求參加者通過上線會員的推薦，繳納100美元至500美元（約780至3,900港元）的費用入會。其在無任何實際經營活動的情況下，以高額返利為誘餌，通過設立中國區總部、舉辦DGC幣啟動大會、組織中國會員參觀南韓國總公司等活動作招攬。截止2017年2月20日，會員多達55.6萬名，層級發展至712層。

2015年7月至2016年12月，該案被告人李昊燕在該傳銷組織工作，協助明魯文在中國推廣DGC幣，參與翻譯的宣傳推廣資料等工作。期間，李昊燕使用其名下的工商銀行卡幫助該傳銷組織走賬。案發後，鹽城市公安局依法凍結李昊燕工商銀行賬戶內贓款73.43萬元。

鹽城經濟技術開發區人民法院認為，李昊燕參與的平台以推銷虛擬貨幣為名，要求參加者繳納不同的入門費，並按照雙軌制形成層級關係，直接或間接以發展人員的數字作為返利依據，引誘參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂社會經濟秩序。被告人李昊燕協助該傳銷組織在中國境內推廣，在該組織中承擔管理、協調作用，其行為構成組織、領導傳銷活動罪，情節嚴重。