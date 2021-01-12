解放軍機上午三度入台空域　美反潛機同日現蹤

台軍公布曾飛入台空域的解放軍運8偵察機。

解放軍軍機被指周二（12日）上午三度飛入台灣西南部空域，事件未獲台國防部證實。而追蹤軍機動態的社交網Twitter帳號「CANUK78」則表示，同日上午美國海軍一架P8A反潛機台灣南對外海域上空。

台空域動態的Facebook專頁「台灣西南空域」根據台空軍廣播驅離記錄稱，解放軍運8反潛機、運8電子干擾機和運8偵察機，分別於上午9時19分、10時26分和11時30分進入上述空域，高度分別為4,000、6,900和2,000米。另一架空警2000預警機，則於同日上午飛到接近台灣主張的西南空中識別區邊緣。

該Facebook專頁統計，解放軍本月累計11天進入台空域，廣播驅離記錄共計26次。但根據台灣國防部網站即時軍事動態通報，解放軍今年除1月1日和10日外，其餘每日均曾飛入相關空域。

CANUK78周二指出，一架美國海軍P8A反潛機當日中午在巴士海峽靠近台灣南部的空域飛行。其後「台灣西南空域」專頁表示，約中午12時50分發現該機的訊號位於高雄岡山阿公店水庫上空，隨即跳回西南空域距離恒春半島100海里的位置，指為假訊號。