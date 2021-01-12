台退役中將收港商許智銘政治獻金　二審改囚2年

台灣的退役陸軍中將羅文山，早前因涉收受香港商人許智銘（原名許智明）的政治獻金，一審判囚2年半。經上訴後，台灣高等法院周二（12日）二審改判羅2年有期徒刑，得易科罰金72萬元（新台幣，下同，約20萬港元），追繳沒收其犯罪所得839萬元（約235萬港元）。

判決書指出，羅曾任陸軍官校教育長、國防部常務次長、兩任國民黨中常委等職務。而他在案發時則為中華黃埔四海同心會會長。法庭指，羅在2008至2012年期間，共接受許智銘等人共4筆、約1,000萬元（約280萬港元）捐獻給黃埔四海同心會的政治獻金。羅將其中100萬元（約28萬港元）轉為自己名下定存，隨後分別匯到自己及妻子名下。

羅在庭上解釋，許當年指定匯款要以黃埔四海同心會名義，在報紙刊登廣告，以支持馬英九連任台灣的總統，以及支付許率團來台到總統府見馬英九和國民黨榮譽主席連戰等費用，並非政治獻金。羅文山另表示，許智銘是黃埔四海同心會的永久會員，因此相關款項亦可被視為「特別會費」。但法院並不採信羅的說法。許智銘為前全國政協。

羅及後提出上訴，法院二審認為以羅文山的豐富政治、社會經驗，應知道政治團體不得收受香港居民捐獻政治獻金。他卻多次違規收受許巨額款項，羅未於收款後繳交監察院辦理繳庫，還將部分款項侵佔。法院認為，羅一生貢獻軍旅，且現行實務對於違反政治獻金法的量刑多在有期徒刑6個月以下，認為原審量刑過重，因此改判上述判刑。