王毅訪緬甸達成多項共識　華無償提供新冠疫苗

中國國務委員兼外長王毅出訪緬甸，周一（11日）先後與該國總統溫敏及國務資政兼外長昂山淑姬進行會談。中國外交部周二（12日）公布，中緬雙方就未來發展達成多項政治共識，包括中方將向緬甸無償提供一批新冠疫苗，攜手打擊跨境賭博、網絡詐騙等。

中國外交部指出，中緬雙方已就《構建中緬命運共同體行動計劃》文本達成原則一致，將適時盡快簽署；雙方同意加強抗疫合作，中方將繼續根據緬方需要提供抗疫物資，無償提供一批新冠疫苗，並繼續商談疫苗合作；中方積極考慮向緬方提供優惠貸款等融資支持，並就延長G20緩債倡議安排同緬方保持溝通；同時進一步提升雙邊貿易規模和質量。

另外，中方歡迎緬方接任「中國-東盟關係」協調國，共同推動《區域全面經濟夥伴關係協定》盡快生效；雙方將進一步深化瀾湄合作，做好「陸海新通道」對接；共同推動構建中國—東盟網絡安全共同體。中方將支持緬方秉持「彬龍精神」推進國內民族和解，支持緬方妥善應對若開邦問題，盡早啟動首批避亂民眾遣返等。

訪問期間，雙方簽署了《中緬經貿合作發展五年規劃》、《中緬經濟技術合作協定》、《中緬鐵路曼德勒－皎漂段可行性研究諒解備忘錄》，以及援緬甸克欽邦流離失所者重新安置項目交接文件。中方同時宣布啟動中國援緬疾控中心建設，和中方援緬滾弄大橋開工建設，並向緬方提供一批抗疫物資，以及向緬甸和平進程提供年度援助。