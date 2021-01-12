家族式走私鑽石值2億人民幣　溫州男稱犯案因二胎使費重

浙江省溫州市海關部門，早前破獲一宗當地家族經營的走私鑽石案，發現其在2017年至2020年間走私鑽石累計9,400多顆，貨值超過2億元（人民幣，下同，約2.4億港元），逃稅逾3,700萬元（約4,428萬港元）。39歲的集團首腦陳姓男子辯稱，自從生下二胎後，家裏開銷難以承受，才會鋌而走險。

陳男早年跟着珠寶師傅當學徒，不久後自立門戶開店提供珠寶維修服務，期間娶妻生子成四口之家。正當事業家庭兩得意之際，他在2015年買賣鑽石的過程中，通過鑽石交易市場的中間人，陳男發現「商機」。國內指定唯一合法渠道是上海鑽石交易所（中國鑽石交易中心），其費稅為4%；但如果通過水貨客偷運入境，則只需支付1%以下的好處費。

陳男從印度供貨商或其在香港的代理商入貨，經深圳中介安排水貨客從香港取貨，水貨客再以人肉或交通方式將鑽石運至深圳，有時用紙幣煙盒夾帶，放進鞋底內褲，甚至用腰帶夾藏，最後速遞到溫州，然後交付鑽石並支付費用。他平時常以微信群組或朋友圈攬客，在對來貨鑽石進一步精深加工後，再銷售給珠寶同行和散客，每年盈利約200萬（約239萬港元）至300萬元（約357萬港元）。

當中過程陳男家族多人參與其中，除了他本人是總負責人外，哥哥負責聯繫購買，堂弟聯繫銷售，小姨子是財務人員，採購單、取貨單、水貨客團夥對接等都有不同親戚負責，分工明確。其中陳男、其哥哥及堂弟是股東，年底均有股東分紅，其餘成員則領取每月4,000元（約4,787港元）至5,000元（約5,984港元）的固定工資。

當地人民法院在去年12月30日，依走私普通貨物罪對陳男及其餘3名嫌犯提起公訴，4人主動將所有房產和600萬（約718萬港元）違法所得充公，以換取從寬處理。