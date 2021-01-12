印媒指約1萬解放軍從拉達克地區後撤　或與極端天氣有關

中印邊境對峙持續，印媒周二（12日）引述印度官員稱，解放軍近日已安排約1萬名士兵，從拉達克東部地區後撤，或與極端天氣條件有關，惟解放軍前線仍維持不變。

報道指，解放軍後撤行動在過去7至10天期間發生，惟印軍仍無法排除中方再次增兵的可能，正密切監視拉達克地區的形勢。另前印度陸軍北方司令部司令胡達（DS Hooda）指，中印雙方難以在冬季展開大規模軍事行動，這或是中國後撤部分部隊的原因。

據報道，為了替前線部隊打氣，印度軍方高層近期頻頻赴當地視察，其中印度國防參謀長拉瓦特（Bipin Rawat）和空軍司令巴道里亞（RK Singh Bhadauria）周一（11日）分別到訪拉達克重鎮列城及拉達克東部前線地區的空軍基地。

另印度國防部通報，「海上守夜-21（Sea Vigil-21）」全境岸防軍演於周二至周三（13日）舉行，軍演範圍覆蓋全境7,516公里海岸線和專屬經濟區，涉及13個沿海邦和聯邦屬地。除海軍外，參加演習的還有海岸警衞隊、海關和其他部門。當局強調，此輪演習是印度每兩年舉行的「戰區級戰備」演習的延續，將覆蓋所有海上安全問題，包括對突發衝突的預演。