石家莊市轉移逾2萬村民　對環境全面消毒殺菌

河北新冠肺炎疫情反彈，其中以石家莊市最為嚴重。內地傳媒周二（12日）報道，市政府對藁城區增村鎮實施「異地隔離」，要求該鎮逾2萬名村民全數轉移至其他隔離點，並對當地進行全面消毒殺菌，藉此排除環境感染。

據報道，藁城區目前被列為高風險地區，其中95%病例出自增村鎮，包括此波疫情中的首宗病例患者，就是住在該鎮的小果莊村。增村鎮其中12個行政村周一（11日）接獲通知，要求在一天內完成村民轉移，並「不落一戶，不留一人」。清晨天還未亮，村民就被村內的「大喇叭」叫醒，要求立即收拾行李，統一乘車到異地進行集中隔離觀察。

報道指，獲安排轉移隔離的村民至今已完成3次病毒核酸檢測和1次血清抗體檢測，將被分批安置在市內各個隔離點，接受隔離醫學觀察。惟在南橋寨村，仍有20多個養殖戶留守。有留守村民稱︰「那些雞、豬、羊總得有人養，村裏一些無法行動的老人也需要照顧。」

此外，當地官方通報，石家莊市長安區躍進街道辦社區衞生服務中心主任李獻忠周一凌晨因勞累過度，不幸去世，享年55歲。據報從疫情爆發以來，李親自帶隊在抗疫前線，即使身體不適仍堅持工作，回家後仍頻繁聽取匯報，以電話進行工作安排。