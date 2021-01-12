去年航訓後爆疫情　台敦睦艦隊67年來首次取消訪問友邦

台灣的海軍一年一度例行敦睦遠洋航行訓練支隊（又稱敦睦艦隊），受新冠疫情影響，今年將不停泊友邦港口，為計劃實施67年來首次。該艦隊去年4月結束任務回台後，有官兵不適，其後驗出感染新冠病毒，最終事件演變成36人確診的群聚疫情。

軍方周二（12日）下午向台媒表示，由於全球各地疫情仍然嚴峻，今年海軍敦睦艦隊訓練首度取消「敦睦友邦」部分，即不會靠泊友邦、慰問僑胞，但保留出海航行訓練，訓練天數將縮短，確切航程未定案。軍方強調，敦睦艦隊是年度重要演練之一，因此不會取消。

據了解，敦睦艦隊是海軍每年度例行性任務性編組支隊，原固定每年上半年進行，目的是透過遠洋航行訓練，提供各軍校應屆畢業學生實習艦艇上的生活和運作。其次，艦隊代表台灣的總統和台軍官兵到友邦拜訪，模擬戰時協助撤離僑民，達至軍事外交的目的。

敦睦艦隊共3艘軍艦於去年3月5日出航，同月12日抵達帛琉，之後一連兩日參與當地政要舉辦的歡迎儀式、晚會，並到當地訪問。同年4月9日艦隊返回高雄左營軍港，艦上700多名官兵及學生完成檢疫程序後下船返家， 但當中有實習生和軍人之後自行就醫並確診新冠肺炎，艦上多人其後亦確診，幸事件最終未造成進一步社區擴散。