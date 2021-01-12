澳洲否決中建集團收購案　華斥干擾合作勢頭

澳洲財長弗呂登貝格（Josh Frydenberg）以國家安全為由，否決中國建築集團對澳洲建築承包商Probuild價值約3億澳元（約18億港元）的收購合約。在北京，中國外交部發言人趙立堅周二（12日）回應指，澳洲政府將貿易、投資問題政治化，干擾中澳務實合作的良好發展勢頭。

趙立堅在例行記者會上表示，這是澳洲政府違背市場經濟原則和中澳自貿協定精神，對中國企業採取歧視性做法的最新措施。澳方的行為將對自身形象和信譽造成損害。他強調，中澳經貿投資合作的本質是互利雙贏，中方一貫要求國內企業守國際規則和當地法律法規的基礎上開展對外合作，重申任何將正常商業合作政治化，並以所謂國家安全為由進行政治干預的做法都是錯誤的，希望澳方堅持開放市場、公平競爭的原則，為各國企業提供公平、開放、非歧視的營商環境。

澳洲傳媒報道指，中建集團已撤回收購合約。分析指，澳洲憂慮中國因Probuild收購案，而取得該國國家基礎建設敏感資料，包括維多利亞省新警察總部及生物製藥公司CSL新總部大樓的設計，因此決定否決交易。