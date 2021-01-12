汕頭市委前副秘書長起訴書曝光　揭受賄逾2000萬人民幣

中國檢察網近日公開廣東汕頭市委前副秘書長、市委辦公室原主任陳新造涉受賄、行賄案一案的起訴書。起訴書指，陳涉嫌受賄共801萬元人民幣（約960萬港元）、1,445萬港元，他為謀求職務升遷，亦曾向他人行賄10萬元港元。陳最終被汕頭市人民檢察院以受賄及行賄罪起訴，並遭省紀委雙開處分。

起訴書顯示，陳新造因被公安局紀委書記GPS定位跟蹤並舉報，而受到外界關注。他在前年3月25日被汕頭市監察委立案調查，同年9月25日被汕頭市公安局刑事拘留，同月29日遭汕頭市人民檢察院正式逮捕。案件由汕頭市監察委員會調查終結，並向汕頭市人民檢察院移送審查起訴。

經廣東省人民檢察院指定，汕頭市人民檢察院於前年11月11日向案件移交廣州市人民檢察院。汕頭廉政網在去年9月25日發布陳遭雙開消息，指出其長期違規收受禮金；違規在幹部職務晉升、職務調整工作中為本人及他人牟取利益；違規從事營利活動，擁有非上市公司股份，收受他人所送股份；利用職務便利非法收受巨額財物；為牟取不正當利益給予國家工作人員財物。

公開資料顯示，現年55歲的陳新造是潮南人，曾擔任汕頭市龍湖區人事局副局長、龍湖區副區長、潮陽區委書記，2016年6月調任汕頭市委副秘書長，2018年12月兼任市委辦公室主任，至2019年8月被免職。