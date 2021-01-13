網絡驚現偽造健康碼手機App　可隨意改身份城市切換顏色

內地傳媒接獲網民爆料，指網上近日出現一款名為「健康碼演示」的手機App，不但可根據用戶的需要隨意更改身份資料、顯示城市地區等，還能自行切換二維碼（QR Code）的顏色。雖然該款App強調僅作演示目的，惟輿論擔憂遭人利用，最終形成防疫漏洞。據悉，該款App已在Google Play下架，浙江杭州市警方介入調查。

據報道，該款App能夠模擬全國各地健康碼、復工碼、通行碼的不同演示風格，且可自行調較綠碼、黃碼、橙碼、紅碼狀態，並可自定義顯示數據，如地區、城市、姓名等。該App的注意事項中稱，所顯示的二維碼並非實際健康碼，強調「請勿用於被掃碼的場合，以免引起不必要誤會」。惟事件曝光後，仍有不少網民擔心，如被人利用作提供虛假健康碼展示，防疫部門將難以追蹤到患者準確軌迹，不利於疫情防控。

內地記者翻查資料發現，該款App的開發者名為「Morrowind Xie」，其地址為杭州市上城區岳王路某科技公司，至截至下架前，已有超過1,000次的下載量。惟上城區市監局回應，通過該地址查詢不到公司，懷疑是個人行為或偽造工商地址。