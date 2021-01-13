男子姦殺15歲少女判死緩　家屬質疑量刑過輕　抗訴遭駁回

小蘭（前排中）小時候和家人的合照。

貴州安順市紫雲縣15歲少女小蘭（化名）早年遭人姦殺，案件雖告破，兇手一審被判死緩，惟家屬難以接受，惟向檢察院抗訴遭駁回。家屬周一（11日）向內媒披露案件，適逢全國高級法院院長會議日前強調要「毫不手軟嚴懲侵害未成年人犯罪」，令事件引起輿論熱議。

案發於2003年12月，小蘭跟隨數名男子拐走後失蹤，江西上饒廣豐縣警方翌年3月26日在豐溪河中，發現其遺體。經鑑定，小蘭的死因為窒息死亡，且曾與他人發生過性行為。同月30日，廣豐警方以強姦殺人案立案調查，惟案件一直至去年3月再有突破，警方憑DNA技術鎖定疑犯為一名曾姓男子，並於6月9日將其拘捕。經審訊，曾男承認實施強姦，遭激烈反抗，於是捂死小蘭，姦屍後再棄屍。

案件去年12月31日在上饒市中級人民法院宣判，曾男的行為構成強姦罪，雖情節惡劣，但因歸案後如實供述犯罪事實，屬坦白，故予以從輕處罰，判處死刑但緩刑兩年執行，剝奪政治權利終身，並賠償小蘭的家人3.8萬元人民幣（約4.6萬港元）。

惟小蘭的姊姊雷女士批評，曾男逍遙法外15年，最終通過DNA對比後被抓到，並非自首，且從歸案到庭審，曾及其家屬從未向雷女士一家道歉。雷女士上周三（6日）向上饒市人民檢察院遞交抗訴申請書，惟即日遭檢察院駁回。對此，雷女士稱，父母多年來對案件念念不忘，甚至帶着遺憾離世，妹妹的遺體亦不知被轉送至何處，坦言「希望嚴懲兇手，我們也會繼續找（小蘭遺體），讓她入土為安」。