網傳丁真吸食電子煙惹爭議　所屬公司︰小孩子試了一下

四川甘孜州理塘縣康巴藏族20歲青年扎西丁真，早前憑藉偶然拍攝的帥照，以純真微笑和無邪眼神俘虜萬千網民，更獲封為「甜野男孩」，受到內媒甚至官媒吹捧。惟內地網絡近日流傳一段疑似丁真吸食電子煙的短片，引起軒然大波，不少網民直言「幻想破滅」。丁真所屬的理塘文旅公司事後回應，強調是「小孩子對電子煙感興趣，試了一下」。

該段長約5秒的網傳自指短片可見，丁真拿起一支黑色電子煙深深吸了一口，然後緩緩向鏡吹出，期間面露笑容，悠然自得。理塘文旅公司總經理事後回應，強調丁真沒有抽煙習慣，吸電子煙是出於好奇，「試了一下」。該公司負責人此前接受內媒採訪時，亦指丁真因家教嚴格，不抽煙不喝酒，甚至不喝碳酸飲料。丁真周二（12日）晚則在微博發文，僅稱︰「向前走。」惟貼文發出僅3小時，便有超過1.3萬則留言。

事件引起輿論熱議，網民反應兩極。有網民趁機批評，「丁真的純真本來就是商業包裝」、「就這抽煙的姿勢，並不像初學者，或者嘗試者」、「丁真成名源於大家覺得他是個山區出來的啥也不懂的純真孩子，讓大家找到城市人遺失的那份純凈，現在看來他啥都懂」。惟也有不少網民力挺丁真，有網民直言︰「做好人挺難的，稍微一丟丟不符合人設就往死裏踩。做壞人就不一樣了，稍微捐點錢馬上浪子回頭。」