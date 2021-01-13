內地單日新冠肺炎確診再破百　河北血庫告急

內地繼周一（11日）之後，周三（13日）公布新增新冠肺炎本地確診再破百宗，達107宗，是近5個月來單日確診數目最多。其中單是河北省，本地確診個案佔90宗。該省省委書記、省人大常委會主任王東峰表示，要不惜一切代價救治患者。因疫情關係，河北省血液中心表示，石家莊血小板庫存告急。

河北疫情持續惡化，周二（12日）緊急宣布對疫情最嚴重的石家莊、邢台和廊坊三市實施全域封閉管理，人車非必要不外出。王東峰同日下午在石家莊市調查研究時強調，要確保當地不發生死亡病例，又不發生醫院感染事件，以及不出現醫療污染問題。

周三有消息引述河北省血液中心負責人稱，由於血小板與全血不同，保存期只有5天，保存期短，但臨床用量卻很大。平時剛好能做到供需平衡，現在嚴重供不應求。因此，省血液中心呼籲民眾踴躍捐血，救治生命。

國家衞健委周三公布過去一日新增共115宗確診病例，其中8宗為輸入個案；除河北外，其餘本地個案分別為黑龍江16宗、山西1宗。同日新增38宗無症狀感染個案，其中35宗為本地個案。全國至今累計87,706人確診，病死人數維持在4,634人。