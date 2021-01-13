疫情惡化全省進入應急狀態　綏化市主城區封閉

黑龍江省再爆發新冠肺炎本地疫情，周三（13日）公布單日新增16宗本地確診和12宗無症狀感染個案。該省省委書記、省人大常委會主席張慶偉周二（12日）召開疫情工作領導會議，宣布全省進入應急狀態。同日該省綏化市主城區所有進出城口已全部封閉，火車站關閉，巴士停運。

張慶偉提出部署全省防疫工作時，要求堅持境外輸入「人物同防」，嚴格落實閉環管控措施，嚴防聚集性感染，倡導居民在省內過節，非緊急情況不出省。公職人員要帶頭不聚集、不聚會、不聚餐。全省取消非必要的各類會議活動；加強農村地區外來者排查管控，針對返鄉人員進行核酸檢測抽查；嚴控婚喪嫁娶、酒席宴請、棋牌娛樂等各類人員聚集的活動，最大限度減少人員流動及聚集。

在疫情最嚴重的綏化市望奎縣，過去一日新增13宗本地確診個案，全部為無症狀感染個案轉確診。據周二晚當地發布關於交通和小區管控公告，自當日下午3時起，該市主城區進出城口全面禁止車輛和人通行；各鄉鎮、村屯進出行車通道只保留一條應急之用，其餘全部封閉。全市火車站亦禁止旅客進站，出站通道設置檢查點，旅客需出示3日內核酸檢測報告。的士僅限城區內營運，司機和乘客座位實行隔離。

該省黑河市同日亦發公告，所有境外返回該市市民需在入境地先行14日管控措施，抵達當地再接受7日集中隔離，期間進行兩次核酸檢測和一次抗體檢測，無異常後再居家隔離7日，期間再做一次核酸檢測，之後再納入村（社區）健康管理，相關費用自理。另當地養老機構、兒童福利院、監所等重點場所亦實行全封閉管理。