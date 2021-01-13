加拿大跟隨英國限進口新疆產品　華使館批不自量力

加拿大全球事務部周二（12日）發聲明稱，中國新疆存在強迫勞動、大規模任意拘押等，經與英國及其他國際夥伴協調，決定對新疆產品採取貿易限制措施。中國駐加大使館周三（13日）批評加方粗暴干涉中國內政，又指英加等國借人權問題破壞中國新疆穩定發展，是螳臂當車，不自量力。

中國大使館在聲明中強調，當地少數民族各項權益都受到法律保護，有選擇職業的自由，人身自由從未受到任何限制。新疆各級政府為自願報名的勞動者提高就業所需技能提供必要的培訓。所謂「強迫勞動」、「大規模任意拘押」等完全是美西方憑空捏造，是污衊抹黑中國的鬧劇。中國當局在新疆採取預防性反恐和去極端化措施，有效遏制恐怖活動頻發勢頭，保障各族人民的生命安全，令當地經濟和生活取得更大進步。

聲明批評加拿大沒資格在人權問題上充當「教師爺」，指加方在原住民問題上劣迹斑斑，其系統性種族歧視更是廣受詬病；加方罔顧事實，顛倒黑白，無端打壓新疆企業，充分暴露其偽善面目和醜惡嘴臉。聲明強調新疆是中國領土，新疆事務純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。中方敦促加方正視中方嚴正立場，尊重事實，摒棄偏見，糾正錯誤，立即取消相關措施。