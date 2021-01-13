國台辦稱團結台胞反台獨　斥民進黨政治操弄香港事務

國台辦周三（13日）召開例行記者會，發言人朱鳳蓮表示，大陸近期印發的《中國共產黨統一戰線工作條例》新增對台統戰部分，主要工作是廣泛團結海內外台灣同胞共同反對「台獨」分裂活動，不斷推進祖國和平統一進程，最終完成統一大業。她又指民進黨長期抹黑誣衊大陸統戰工作，是不會得逞的。

針對台灣官員與美國、荷蘭官員會面，以及美駐聯合國大使克拉夫特取消訪台，朱表示，美國應恪守一個中國原則與中美三個聯合公報規定，重申大陸反對美台進行任何形式之官方往來，民進黨倚美謀獨，必遭嚴懲。她又批評台灣的蔡英文總統對美國國會暴動保持沉默，暴露了民進黨不問是非、政治操弄香港事務、亂港禍港的本質。

有關台灣已開放進口含瘦肉精豬、牛肉，朱鳳蓮則稱大陸會採取措施防止這類肉進口。她重申，去年台灣對大陸出口總額創新高，是台灣經濟離不開大陸的表現，並非民進黨所指的「大陸需要台灣」。

兩岸交流方面，朱鳳蓮宣布大陸新批准設立4家海峽兩岸交流基地，累計達79家，分布於24個省區市。此外，大陸台胞可自願申請接種新冠疫苗，廣西、廈門等地已有台胞接種，毋須付費。她指，大陸會保障今年受新冠疫情而留在大陸過春節的台胞，過一個安寧祥和的好年。