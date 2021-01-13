特朗普印太戰略文件提早解密　死守台灣等第一島鏈

澳洲近日有傳媒取得有關美國國家安全的解密文件，披露美國總統特朗普政府有關印度太平洋戰略的機密內部文件，當中提到應對中國大陸，重點包括保衞台灣在內的「第一島鏈」。該解密文件將於美國時間周三（13日）正式公布。

澳洲廣播公司（ABC）的時事節目「7.30」取得白宮準備的國家安全簡報，並提前得悉上述解密文件的內容。報道指，該份由白宮編寫的文件10多頁長，部分內容已塗黑處理，當中列出特朗普政府2018年批准的印太地區優先事項。該文件原被歸類為「機密」及「不能向外國人透露」，但於上周正式解密，比正常情況早30年。

該文件提出防衞戰略三大重點，包括在衝突發生時，不承認第一島鏈內的中方制空和制海權；保護第一島鏈的國家和地區，包括台灣；主導第一島鏈以外的所有領域。文件另提到朝核問題，強調北韓若要保留現有政權必先棄核。報道引述華府消息指，日本和澳洲對該文件有重大的影響力；第一島鏈是美方應對大陸設定、連結日本沖繩、台灣、菲律賓的海上防線。

分析指，解密文件的用詞或被陸方理解為，美國旨在圍堵大陸。澳洲國家大學國家安全學院院長麥德卡夫（Rory Medcalf）表示，該戰略框架對大陸的態度非常直白，雖不至於極具對抗性，但非常堅定；又認為文件提早數十年公布並不尋常，反映這是由同盟推動的戰略，是美國追隨者的願景，而非美國的領導。