工信部公布互聯網發展計劃　2023年建成大數據中心體系

工業和信息化部周三（13日）印發《工業互聯網創新發展行動計劃（2021-2023年）》，計劃到2023年基本建成國家工業互聯網大數據中心體系，建設20個區域級分中心和10個行業級分中心；同時加強「5G+工業互聯網」，支持工業企業建設5G全連接工廠，並開展工業5G專網試點等，以推動工業化和資訊化在更廣範圍、更深程度及更高水平上融合發展。

該計劃提出，到2023年實現工業互聯網新型基礎設施建設數量與質量並進，大範圍推廣新模式及新業態，讓產業綜合實力顯著提升。計劃提到，屆時覆蓋各地區、各行業的工業互聯網網絡基礎設施初步建成，在10個重點行業打造30個5G全連接工廠，並打造3至5個具有國際影響力的綜合型工業互聯網平台。

計劃亦提出，要廣泛普及智能化製造、網絡化協同、個性化定製、服務化延伸、數碼化管理等新模式新業態，把重點企業生產效率提高20%以上，新模式應用普及率達到30%。同時要在網絡、標識、平台、安全等領域一批關鍵技術取得產業化突破，顯著加強工業晶片、軟件、控制系統等供給能力。

此外，要培育發展40個以上主營業務收入超10億元人民幣（約12億港元）的創新型領軍企業，形成1至2家具有國際影響力的龍頭企業，並培育5個國家級工業互聯網產業示範基地，提升產業鏈供應鏈現代化水平，亦要進一步加強安全保障能力。