科興疫苗逾700萬劑已供應各省　供港100萬劑將準時到貨

國務院聯防聯控機制周三（13日）在北京召開新冠疫情發布會，北京科興中維生物技術有限公司董事長尹衞東在會上指出，已與香港政府簽署100萬劑新冠疫苗供應協議，會按照規定準時供貨。他又指，疫苗早前分別在巴西、土耳其等地展開第三期臨床研究，已得出多項數據結果。

尹衞東表示，科興中維的新冠滅活疫苗稱「克爾來福」，在內地目前已有超過700萬劑供應各省，北京、廣東等地已大規模接種。該疫苗去年4月進入一期和二期臨床研究，證實其安全和有效性，及後分別在巴西、土耳其、印尼、智利等國展開第三期臨床研究。臨床研究在不同國家採用同一批次的新冠疫苗，共24,400名志願者協助研究。

據多國得出的報告，土耳其的結果顯示疫苗的保護率能達到91.25%；而印尼所得結果的保護率則是65.3%。巴西的結果顯示，疫苗對重症和住院的保護率達到100%；對於就醫的保護率，志願者染病後要去醫院求診的保護率達到78%；對於高危人群醫護人員的保護率，總體上達到50.3%。

尹衞東指，「克爾來福」疫苗已在科興中維投入正式生產。經過中國國家藥監局驗收，以及在巴西、土耳其、新加坡和智利通過檢查後，將建立二期的生產線，預計2月可以投入生產，屆時能夠保障10億劑的年產供應。