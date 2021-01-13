確診者趁赴酒廠裝貨　茅台發通知禁員工離開仁懷市

中國貴州茅台酒廠（集團）有限責任公司周三（13日）公布，據省衞健委消息，河北石家莊一名新冠肺炎確診者月初趁前往茅台酒廠裝貨，為避免疫情擴散，貴州茅台下發緊急通知，要求所有員工一律不允許離開仁懷市，情節嚴重者將移送公安部門

貴州茅台周三發布《關於進一步加強疫情防控工作的緊急通知》，指在仁懷市上班的員工，原則上一律不允許離開該市，不允許參加任何聚集性活動以及前往網吧、卡拉OK等公共場所。為全面加大督導檢查，確保防控措施貫徹執行到位，公司將對工作推進不力的單位和個人從嚴追責問責。

通知又要求管控外來重點人員，包括境外、中高風險返貴州，確診病例或無症狀感染者的密切接觸者，均需嚴格實行「14天集中隔離＋14天居家隔離＋5次核酸檢測」的防控措施；由其他省回貴州的員工，則一律實行「7天居家隔離＋1次核酸檢測」防控措施。

另外，集團非必要不得召開50人以上聚集性會議，嚴格落實掃碼測溫的措施，茅台員工及第三方人員進入廠區，必須需提供工作證或相關證明，無法提供者一律不允許進入廠區。