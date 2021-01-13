柯文哲談開放進口日核災區食品　爆政府早已答應

台灣今年起進口含萊克多巴胺（俗稱瘦內精）的美國豬肉（俗稱萊豬），引發社會爭議。台北市長柯文哲周三（13日）爆料稱，台灣的蔡英文總統在第一任期時曾向日方承諾，會開放進口來自日本核災區的食品（俗稱核食）。台總統府發言人張惇涵同日表示，政府部門目前未討論日本食品進口事宜，而蔡英文也沒有就議題作出所謂的私下承諾。

柯文哲當日接受電台訪問時表示，他曾與日本前首相安倍晉三胞弟、現任防衞相岸信夫兩次見面，對方表示蔡英文於第一任期時，已當面答應處理開放進口核食，結果卻沒解決。對方埋怨現今尚未開放核食的國家，僅剩台灣、大陸及南韓。日方認為，南韓是世仇就罷了，但台日關係這麼好，怎麼台灣會與大陸採取同一標準。

柯文哲續稱，台灣於2018年舉行九合一選舉期間就核食進行公投，惟不獲通過。日方為此氣煞，又不滿民進黨當局當時未就替日方辯護。柯只能回應，「我也沒辦法，這不是我管的」。但他補充，這些話都是日方的說法，他無法向蔡英文政府確認。他認為，像核食和萊豬等議題，台灣應以「源頭管理、明白標示」方式處理，吃與不吃，由市民自行選擇。

針對柯文哲的訪問內容，張惇涵表示誠如對方所言，日本食品進口議題是由國民黨發動公投，而公投結果對台灣的國際經貿局勢也有所影響。蔡英文在第一屆總統任期時，確曾就該議題討論，當時行政部門也有進行說明，但政府部門必須尊重公投結果依法行政。對於柯轉述日本議員的談話內容，張表示無從得知，也不予置評。