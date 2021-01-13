美國居減少海外投資國首位　逾6成華企業家今年投資國內

內地官媒《環球時報》近日聯合南韓《每日經濟新聞》、日本《日本經濟新聞》進行「2021年中日韓企業家對經濟預期」的調查。結果顯示，有超過六成的中國企業家指會加強國內投資，有近四成人表示會減少海外投資；針對投資的對象國，大部分受訪者均將美國排在首位。

調查向三個國家各約100名企業家訪問，當中受訪者均表示對中國經濟的預期度表示最樂觀，而針對全球經濟新的不確定性因素，三國的受訪者均高度關注中美經貿關係的走勢，以及美國新政府所採取的對外政策等。

關於設備投資額，中國企業家與2020年相比「大幅增加」和「小幅增加」合計達到63％，投資意願旺盛。另一方面，在新冠肺炎和中美貿易摩擦導致世界經濟局勢明顯改變的背景下，中國企業家顯然正在推進投資對象的篩選，重視對經濟比較堅挺的本國的投資。

至於日本及南韓的企業家，均有近六成受訪者表示在其國內的投資額與去年持平，並將東南亞地區設作海外增加投資的首位。報告認為，在中國、日本、澳洲、南韓、新西蘭及東盟等10國去年《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）後，令他們對中長期經濟增長的期待升溫；另考慮東南亞在中美對立影響方面較低，是有潛力的投資對象。