進口種豬數量創新高　國產豬品種瀕臨滅絕

內地近日有研究指出，雖然中國豬肉消耗量佔全球消耗量接近一半，但用於繁衍食用商品豬的種豬卻長期依賴進口，去年進口種豬總量超過2萬頭，創歷史新高。專家指出，內地目前超過八成商品豬均是外國品種，本土豬種已滅絕或瀕臨滅絕。

國家生豬產業技術體系首席科學家陳瑤生教授表示，外國品種白豬「長得快、飼養成本低」，平均6個月就能出欄，而中國本土的黑豬長得慢、數量少，加上國產黑豬的瘦肉佔比僅為35%，明顯低於洋豬75%，令洋豬佔據養豬業的主流。從1994年至2007年間，本土豬種的市場佔有率從90%暴跌至2%。

他補充，國產黑豬事實上具備很多優點，除了肉質好，其抗病性能和繁殖力更強，但因抗生素大劑量使用後，洋豬的抗病性能幾乎與本土豬一樣。惟進口洋豬繁殖幾代後，容易退化，令內地養豬業需要不斷引進外國種豬豬的精液，每年所需費用高達數億元人民幣。

根據全國畜禽遺傳資源調查結果顯示，中國的88種地方豬有85%品種的數量正急速下滑，其中4個豬種已確認滅絕，30多種瀕臨滅絕。陳指出，要實現本土育種，解決種豬國產化的問題。