游族網絡董事長遭毒殺　網民揭私生子享繼承權

內地遊戲公司游族網絡前行政總裁林奇，去年12月遭人投毒後逝世。游族網絡近日發布公布，林奇的股份將由其3名未成年子女繼承，公司實控人則變更為子女的母親許芬芬。但公告發表後，有網民聲稱其姊姊與林奇育有一子，並透露將維護該名孩子的合法繼承權，目前正推進訴訟流程；游族網絡目前尚未就事件作出回應。

游族網絡周一（11日）發布公告，林奇生前所持股份佔目前公司總股本的23.99%，按《民法典》及上海市浦東公證處出具的《公證書》，林奇生前持有的公司股份由其女兒林小溪、林芮璟及兒子林漓共同繼承，三人均為未成年人，相關法律行為由其法定監護人、母親許芬芬代理。據內地傳媒計算，預料林奇的遺產價值達30億元（人民幣，下同，約36億港元）。

但至周二（12日），微博博主「糖醋個里脊啦」突然發文，表示林奇與其姊姊育有一子，更附有該名孩子的出生證及上海一律師事務所致游族網絡公司的律師函，當中可見，該名孩子名叫林正清，出生在上海市徐匯區，其母31歲，父親為林奇，年齡38歲。另透露其姐姐與林奇原打算在新冠疫情結束後登記結婚，惟游族網絡配合林奇前妻辦理遺產繼承，在兇手尚未認罪伏法卻準備遺體火化，質問游族網絡有何居心。

「糖醋個里脊啦」又表示，其姐姐與林奇於前年通過朋友介紹認識，當時林奇已離婚多年。同時，她強調孩子是林奇和其姐姐計劃生下，雙方許多親友都知道孩子的存在。她已委託律師，要求游族網絡維護林正清的合法權，並盡快安排進行有關親子鑑定。