省春運旅客量料1.7億人次　官方要求加強疫情防控

農曆新年將至，當局指廣東今年仍會是春運重災區。（中新社圖片）

國內多地爆發新一波新冠疫情，部分地方政府先後呼籲市民留在市內過節。針對農曆新年將至，廣東省道路交通安全工作聯席會議周三（13日）召開首次全省電視電話會議，研究及部署今年全省春運道路交通安全管理工作，要求在疫情防控努力打造「暢順春運」、「平安春運」。

會議指出，廣東今年仍會是全國春運的重災區。該省旅客量預計將達1.72億人次，其中道路約佔七成，達1.18億人次，或會進一步造成病毒撒播風險，防控指標依嚴峻複雜，保安全，保暢通，保等級壓力依然存在。

會議強調，要把人民群眾的生命安全放在首位，全面排查整治安全隱患，嚴厲打擊交通違法犯罪行為。同時，要堅決預防和阻止重大事故發生，着力解決群眾關注的運力安排，道路擠塞，疫情防控等問題。

今年春運因受疫情影響，中國鐵路部門周三宣布調整車票預售期為15日，但仍沒有過往「一票難求」的情況。內媒報道指，截至周一（11日）下午，部分熱門路線在往年熱銷的「年廿八」（2月9日）仍有不少車片可售。而因爆發新一波疫情的關係，當局暫停發售前往北京地區各站車票；河北石家莊、邢台地區各站暫停發售前往全國各站車票。