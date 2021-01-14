省南部少雨現旱情　小鎮運水解決村民生活所需

浙江南部因長時間少雨，多地乾旱，多地居民為了解決用水問題而出現「運水」的情況。內地傳媒周三（13日）報道，位於樂清市南嶽鎮裡嶴村因旱情影響，自來水供應斷斷續續，甚至一度停止供水。為解決生活用水問題，當地村委會只好發放「水票」，供村民憑票有序取水。

報道指，村委會在淡溪水庫安排大水缸供村民取水，雖然連月的乾旱讓水庫水位明顯下降，但前來取水的人絡繹不絕。村民周老伯需要騎車運水，先在車上綁上9個膠桶，裝水後大約重100公斤，可以用供3至4天的水供應。但他表示，「放出來的水都是黃色的，只能洗洗東西，不能直接飲用」；村民吳永樂則駕駛客貨車運水，他說：「開車過來40分鐘，全家人吃飯喝水，來一趟就多裝點。希望能盡快下場大雨，以緩解當地村民的用水問題。」

裡嶴村村委會副主任鄭餘巧表示，當局買了4個5噸容量的大水桶，每天從大荊鎮運20噸水，解決村民的日常生活用水。然而，這些水只能解決村民最基本用水的問題，對於全村用水仍遠遠不夠。前幾天更出現秩序混亂的情況，有村民來得早，導致後面來村民分配不到水，遂決定印發水票，憑水票排隊取水，第一天只能領50公斤，為了防止水票重複使用，水票每天印成不同顏色。

用水緊張的情況並不只發生在樂清市，永嘉縣永嘉水務集團有限公司相關負責人介紹，目前楠溪江的原水水量不夠，導致水壓降低，若持續乾旱，將採取協調大型水庫、開展人工降雨等方式進行水源補充。此外，台州市溫嶺、三門因供水形勢嚴峻，日前已啟動抗旱二級應急響應。為解決旱情對民眾生產生活的影響，兩地擴建或改造原有水廠已投入使用，以緩解旱情導致的轄區供水緊張的形勢。