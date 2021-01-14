老師打小學生手板遭停課　網民發聲抱不平

學校老師以體罰方式管教學生的年代經已過去，惟網上近日流傳湖北武漢小學生排隊讓老師用間尺打手板，隨即瘋傳並引發熱議。當地教育局周三（13日）回應稱，已責成涉事老師停課，並向學生和家長道歉；但有網民為該名老師抱不平。

周二（12日）網上流出影片，畫面中學生排隊步上講台，輪流遭一名女老師用竹尺打手板，每人一次被打多下。該名老師邊打邊說，「往前面走」、「這個打重一點」。有學生疑遲遲未步上講台，老師隨即呼喝「快點來，抓緊時間啊」。

武漢市江漢區教育局周三在微博通報，經查事件發生於周二下午，北湖小學六年級班主任夏某，因臨近期末考試學生上課瘋鬧、不遵守課堂紀律等原因，在教室對近10名學生進行了懲戒，用尺擊打學生手心。由局紀檢部門、小教科、人事科組成的工作組進一步核實後，已責成學校對涉事老師停課並反省，同時委派富有教學經驗的教師接管該班，對學生進行心理輔導，妥善安排期末的教育教學工作。

不過，有網民認為「現在的孩子很缺乏對規則的尊重」、「現在孩子已經這麼打不得罵不得了嗎」、「老師想教育出好學生難度愈來愈大了」。