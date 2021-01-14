拜登提名前亞太助卿　任印太事務協調官新職

美國候任總統拜登周三（13日）提名前美國亞太助理國務卿坎貝爾（Kurt Campbell），出任其政府新設的印太事務協調官一職，主要負責亞洲事務。現年63歲的坎貝爾曾多次訪台，與台灣駐美代表蕭美琴素有交情，此新職位消除盟友對拜登政府可能對華軟弱的疑慮。

該個新設的職位，此前普遍被傳媒稱為亞洲事務主管，坎貝爾上任後在屆時的國安顧問蘇利文下工作，將處理對華關係，在中美關係緊張持續之際備受關注。坎貝爾曾在前總統克林頓時期，擔任國防部亞太副助理部長；並在前總統奧巴馬時期，擔任亞太助理國務卿。他是制訂「重返亞洲」政策的要員之一，對華強硬；亦曾與蘇利文撰文，認為與中國大陸交往的時代已過去。

與坎貝爾認識多年的蕭美琴周四（14日）在Twitter發文，恭賀對方將出任印太事務協調官一職。她稱讚坎貝爾在亞洲享譽盛名，備受尊敬；又指對方具備戰略遠見與實務經驗，期待未來與他合作共事。坎貝爾過去至少6度訪台，曾與台灣的蔡英文總統會面，本月初亦以視像方式出席「2020台美日三邊印太安全對話」座談會。