向雲南省委前書記表忠　貪官對秦光榮夫婦下跪

雲南省委前書記秦光榮涉嫌巨額受賄，案件已由四川成都市人民檢察院向成都市中級人民法院提起公訴。雲南省紀委監委周二（12日）推出反腐警示專題片，介紹多名攀附在秦光榮身邊的貪官，包括曾任雲南省政府駐廣州辦事處巡視員的龍雪飛。為表忠心，龍雪飛曾向秦光榮夫婦下跪。

龍雪飛原名薛飛，1964年出生於湖北監利，1987年參加工作。2019年10月，他涉嫌嚴重違紀違法，接受雲南省紀委監委紀律審查和監察調查，是秦光榮下台後雲南查處的清流毒第一案。據指，龍工作31年，輾轉4個省市，歷經17個崗位。他懺悔時承認，沒有腳踏實地做實事，基本上都是一路走、一路跑、一路要。

從湖南到雲南，龍是跨越千里一路尾隨秦而來的攀附者。秦到雲南任職後，龍多次請求對方將其調至雲南但遭拒絕。他竟向秦光榮夫婦下跪，稱「我無依無靠，無親無故，以後的話就靠你了」當時秦妻黃玉蘭也大嚇一跳。除「軟招數」，龍還手握秦的把柄。秦在長沙任職期間，曾給龍一份材料揭發其他領導幹部。後來龍以此要脅和敲詐秦，並於2003年得以出任大理州委宣傳部副部長。

為與秦夫婦拉關係，文化素養不高的龍曾在半個月內通宵達旦地研讀歷史人物，特別是曾國藩傳記，通過讀書感言討好秦。對黃玉蘭，龍逢過年過節給其送上家鄉土特產、購物卡和利是，目的是希望通過對方在秦面前為自己說好話。