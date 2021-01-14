美媒指華大基因在11州推銷檢測產品　恐美國民眾資料外洩

美國《華爾街日報》周四（14日）報道稱，曾被指控配合中國政府採集新疆維吾爾人基因的中資公司華大基因集團（BGI Group），在新冠疫情期間有組織地推銷其檢測產品。雖然有美國情報和安全官員發出安全警告，但仍有多個聯邦機構批准及分發這些產品，恐美國民眾資料因而落入中國手中。

報道引述知情人士指，在新冠疫情爆發初期，華大集團及試圖推銷這些檢測產品的人聯絡多個州，推動相關產品進入由美國政府營運的實驗室或者建立整個實驗室。華大集團曾邀請與美國前總統小布殊有關的基金會協助，並與阿聯酋情報主管相關的阿布扎比數據和人工智能公司「Group 42」合作，推進在美國的銷售計劃。華大稱，知道Group 42就建立檢測實驗室與內華達州聯絡，但並非他們提出建議；內華達州則承認，該州使用了華大一些檢測物資。

報道又指，聯邦調查局（FBI）特工曾警告美國衞生及公共服務部（HHS）一個顧問委員會，指政府機構對與華大開展業務應特別小心，因該公司曾濫用個人數據；又指華大圖售予美國實驗室的基因測序儀器可用以分類患者的DNA，引發私隱風險。國家反間諜和安全中心則指，華大利用新冠疫情擴大在全球的影響力，包括在美國的影響力。另有美國官員指，華大設備收集的基因數據會被儲存在中國科企華為生產的系統。

儘管多方發出警告，報道引述電郵指，HHS的傳染病項目負責人曾提出向新墨西哥州供應華大的檢測試劑盒，但被對方拒絕；聯邦應急管理局一名高級官員，亦曾提出為各州提供相關產品。《華爾街日報》聯絡50州的衞生部門，亞拉巴馬、南達科他等至少11個州指出，曾收到華大生產的檢測試劑盒或速建檢測實驗室的推銷資料。