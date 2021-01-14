訪印尼見總統及外長　王毅期待美新政府重返多邊主義

正在東南亞出訪的中國國務委員兼外長王毅，當地周三（13日）在印尼首都雅加達，分別與該國總統維多多以及外長蕾特諾會面。王毅與蕾特諾其後一同會見記者，表示兩國將繼續攜手抗疫，推動中印全面戰略夥伴關係，維護南海和平穩定。王毅受訪時又提到，國際社會期待美國新政府能重返多邊主義，中方也持歡迎態度。

王毅與維多多會面時，先就近日印尼客機失事表達哀悼及慰問。談到兩國合作對抗疫情方面，王稱中方願繼續支持兩國企業開展疫苗生產和採購合作。中方亦希望加快雅萬高鐵及「區域綜合經濟走廊」等重大項目建設。維多多則表示希望雙方進一步深化貿易、投資、金融、人文等領域交流合作。

王毅與蕾特諾見記者時發表雙方達成的5項共識，包括中印攜手打抗疫持久戰，中方支持印尼打造區域疫苗生產中心；中方願擴大印尼對華出口，增加中資赴當地投資；以中國東盟建立對話30年為契機，推動《區域全面經濟夥伴關係協定》盡快生效；全面落實《南海各方行為宣言》，與東盟國家推進南海行為準則磋商；支持印尼擔任2022年20國集團主席國，願與印尼共同堅持開放包容的多邊主義，捍衞國際公平正義，推進後疫情時期全球治理。

談到多邊主義問題，王毅表示，中方反對以多邊主義為幌子，搞封閉的集團政治，將少數國家制訂的規則強加給國際社會，打造針對特定國家的價值觀同盟。王毅強調，推行偽多邊主義，只會製造新的分裂、引發新的衝突。