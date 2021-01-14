RCEP國內準備需時6個月　華商務部強調不與世界脫鈎

中、日、韓、澳洲、新西蘭與東盟10國於去年11月正式簽訂《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），華商務部周四（14 日）表示該協定的國內核准程序於去年12月經已啟動，進展順利，料6個月內可完成相關實施準備工作。

商務部發言人高峰在新聞發布會上介紹，指國內正推進的各項相關實施準備工作，包括進行關稅稅則轉版及原產地實施準備工作，確保協定生效後中方履行降稅義務；各部門已經對照梳理協定所涉及的義務清單，確保協定中各項開放舉措和規則義務全面履行；另商務部擬於本月18至19日舉辦全國網上專題培訓班，介紹貨物、服務、投資、規則、原產地規則、海關便利化等協定相關內容，協助地方、行業中介組織、企業全面熟悉規則。

被問到近日中國歐盟商會報告指中美經濟脫鈎恐加劇歐洲企業面臨的風險，高峰回應，中方多次強調，中國無意也不可能與世界脫鈎。當前中國正加快構建新發展格局，積極推動更加開放的國內國際雙循環。中方將繼續擴大市場開放，與各國共同維護全球產業鏈供應鏈的安全、高效、穩定，推動更高水平的全球化進程。