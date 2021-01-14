内地網店用1元人民幣耳機攬客　騙走4000元

內媒近日揭露網購新騙局，有網店將原本定價40元（人民幣，下同，約48港元）的耳機，減到1元（約1.2港元）作招徠。顧客落訂後，再以「客服」身份致電表示包裹損毀但願意賠償，並以此索要顧客的銀行資訊，最終轉走大筆金錢，有事主被騙走4,000元（約4,800港元）。

鐘女士早前在電商平台買下這款超低價耳機，約2天後系統顯示正在派送中，然而她到達收貨地點後並沒有收到包裹，卻收到備註為「物流速遞」的來電顯示。電話中一名自稱是「速遞客服人員」的人，準確説出她的商品物流單號，然後道歉稱包裹在配送過程中壓壞了，並提出以耳機原價的雙倍即約80元（約96港元）作為賠償。

這名「客服」之後引導鐘女士進入社交群組，讓她點開名為「速遞100理賠中心」的頁面，然後指示她依次輸入自己的銀行卡號、身份證號碼、姓名、登錄密碼、銀行預留手機號、短訊驗證碼等資訊，並多次索要短訊驗證碼，不久後又稱「實在不行的話你用支付寶，我用支付寶把錢轉給你」。就在此時，鐘女士收到銀行扣帳短訊，顯示她的銀行帳戶向另一人轉帳數千元，她才驚覺受騙。

鐘女士其後詢問承接商品運送的速遞公司，對方卻表示她的速遞單號不存在異常查詢，不清楚購物過程的哪個環節出差錯。內媒查閲後發現，確實有「速遞100」的平台，但該公司回應並沒有設立「理賠中心」，亦不會聯繫客戶進行速遞理賠，且之前亦曾接到此類投訴，詐騙成分很高，應報警處理。