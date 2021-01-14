石家莊今增47宗新冠肺炎確診　保定停開娛樂場所

河北省周四（14日）召開新冠疫情防控新聞發布會，宣布截至當日上午10時，該省新增47宗確診病例，患者均在石家莊市。另外，會上亦通報了前一日出現的死亡個案情況，河北省新冠肺炎醫療救治專家組組長閻錫新介紹，死者因患上危重型新冠肺炎，導致多器官功能衰竭而死。

閻錫新表示，患者來自石家莊市藁城區增村鎮，屬疫情高風險地區，上周六（9日）證實染疫後，同時出現發燒和咳嗽等症狀，通過進一步檢查，發現患者還有嚴重的心臟損傷，後來更出現肝功能、腎功能衰竭等問題。整個治療中，採用的方法除了藥物治療，還用了氣管插管，體外膜肺支持，但患者不敵病魔在周三（13日）去世。

另外，會上又指出，從1月2日至1月14日10時，河北省累計報告本土確診病例523宗，其中石家莊市494例，邢台市28例，廊坊市1宗。現有本土無症狀感染者320宗，其中石家莊佔308宗。會上又指出，當局發現石家莊共有83名確診者，曾在近期參加婚宴後染疫，而其中一場婚宴更累計19人確診。

此外，保定市文化市場綜合行政執法局，為配合疫情工作領導小組的指令，近日要求市內網吧、電影院、卡拉OK和旅遊景區暫停開放14天，更出動300名執法人員到相關場所巡視防控情況。