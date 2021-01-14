美印太戰略文件解密　台媒：助台制定不對稱防衞能力

澳洲傳媒近日取得有關美國國家安全的解密文件，披露特朗普政府有關印度太平洋戰略的機密內部資料，當中提到將台灣視為「第一島鏈國家」，並加以保護。有台媒引述台軍方人士指，美方不僅透過軍售等管道支持台灣，文件中指美國更會助台制定有效的不對稱國防戰略與能力，以確保區內安全。

報道指，該文件將於美國時間周三（13日）在美國白宮國安會正式公布。該名軍方人士指出，台軍近年亦將不對稱戰力納為建軍重點，而不對稱戰力（Asymmetric warfare）是指雙方交戰中，軍力較弱的一方如何運用自身優勢去取得勝利或達成戰略目的。他又指出，美國去年批准售予台灣海馬斯（HIMARS）高機動性多管火箭系統，正符合台方的建軍方針。

他檢視了台軍近年自力發展「不對稱戰力」的重點項目，包括體積小但火力強大的沱江級巡邏艦、成本低廉的快速布雷艇，以及正執行原型艦建造工作的「潛艦國造」案。在該案建造上，美方與軍廠商亦扮演相當重要的供售與整合角色。在精準彈藥部分，包括雄三超音速反艦導彈，甚至如雄二E巡航導彈等具備機敏性的對地攻擊武器，皆屬不對稱戰力一環。

中國大陸外交部發言人趙立堅周三（13日）批評，上述文件暴露美國借「印太戰略」遏制打壓中國、破壞地區穩定的險惡用心，直斥是一份「維霸戰略」。他指出，文件冷戰思維突出，軍事對抗色彩濃厚，威脅地區和平與發展前景，同時暴露美方是地區和平穩定的破壞者。文件又違反美國政府在台灣問題上向中方作出的嚴肅承諾，敦促美方妥善處理。