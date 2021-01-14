國內多地新冠疫情未止　兩省延遲人大會期

河北、遼寧因爆發新一波新冠疫情，當地政府先後宣布延遲召開省級人大會議。目前，近30個省份已確定省級人大會議的舉行日期，大部分集中在1月中、下旬舉行。另有內媒報道指，多個地方政府在會議提到，需提前部署今年縣市區兩會的防疫工作。

報道指，大部分省級人大會議均決定在農曆年初一（2月12日）前舉行。據公開會議時間的省份中，以河南的人大會議的召開時間最早，定於1月18日開幕；其次是山西和西藏，均於本月20日開會；廣東則定於本月27日舉行；而四川則是最遲召開，將於1月29日舉行。新疆則未公布召開會議時間。

因多地爆發疫情，山東、江蘇、重慶、青海、甘肅、四川等多地均於近日召開會議，專題研究部署省人大會議的籌備工作，當中疫情防控成會議籌備的重點，除了省級兩會，目前各地針對在年初年末密集召開的縣市區兩會，均有加強防疫部署。

據此前報道，河北省十三屆人大常委會周一（11日）召開主任會議，決定延遲召開省第十三屆人大會議，具體開會時間另行決定。據當地傳媒報道，會議指出該省正處於遏制疫情蔓延、打贏疫情防控殲滅戰的關鍵時期，會議有必要適當延遲。至周二（12日），遼寧省十三屆人大常委會主任會議也決定，適當延遲召開該省第十三屆人大會議，具體開會時間由省人大常委會主任會議另行決定。