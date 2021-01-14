大陸為台胞接種新冠疫苗　陸委會：若健康受損將予醫治

大陸國台辦周三（13日）表示，會為在陸台胞做出新冠疫苗接種的妥善安排，不須個人付費。台灣的陸委會周四（14日）回應指，若在陸台灣人接種陸製疫苗後，出現健康受損情形的話，台方將在他們返回當地後，予以照顧醫治。另外，台方指現階段不會考慮放寬邊境防疫管制措施，亦不會設置「疫苗泡泡」和「農曆新年泡泡」。

陸委會發言人邱垂正強調，疫苗從開發到接種屬於醫衞專業事務，台灣民眾為自身健康安全，應多關注相關風險資訊，審慎評估在陸接種疫苗的安全性與必要性。台灣當局將會繼續關注民眾在大陸接種疫苗的相關情況。

至於有台商近日呼籲政府在民眾接種疫苗後，考慮實行「疫苗泡泡」和「農曆新年泡泡」。邱表示，民眾回鄉過年時應考量疫情風險，減少跨境移動，他指出流行疫情指揮中心多次說明，目前還未看到完整的科學證據，去驗證各國疫苗的效力。他強調，指揮中心已實施秋冬防疫專案，以加強邊境管理等入境防疫措施。他指出待未來疫情趨緩時，，相關主管機關會配合指揮中心，研議邊境管制檢討事宜。