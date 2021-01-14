深圳近70萬人接種新冠疫苗　67跨境司機移出豁檢名單

多名跨境貨車司機因不遵守規定，而被移出豁免檢疫名單。

廣東深圳市政府新聞辦周四（14日）舉行新聞發布會，介紹該市農曆新年及寒假期間的防控安排。會上提到，截至周三（13日），全市累計接種新冠疫苗71.6萬劑次、共68.9萬人已接種疫苗。另外，會上通報目前已有67名跨境貨車司機因不遵守豁免檢疫管理規定，而被永久移出豁免名單，另有164名司機被暫停豁免資格。

發布會指出，深圳於去年10月下旬啟動新冠疫苗接種，當局已完成冷鏈食品從業人員、隔離場所工作人員、入境人員閉環管理從業人員、內地跨境司機、醫療機構一線醫務人員及基層防疫人員等重點人群的首針疫苗接種工作。鑑於農曆新年將至，近期將優先抓緊為民航、鐵路、道路客運等交通運輸相關從業人員接種，同時嚴格按照規定做好疫苗異常反應監測和調查處置工作。

深圳市口岸辦副主任賀群介紹，深圳對跨境貨車司機，嚴格落實「三點一線」、粵康碼申請、衞星定位系統管控貨車軌迹、落地核查等閉環管理措施，跨境貨車司機每天首次入境需在口岸現場進行採樣，實現入境申報、入境核酸檢測、掃碼通行、集中住宿等防疫要求。當局亦會對不遵守豁免管理規定的司機進行嚴格處置。